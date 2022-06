„Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic. Składam najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Pani Prezydent” – napisał w czwartek przed północą na swoim facebookowym profilu wojewoda śląski.

„Z wielkim żalem i głębokim smutkiem informuję, że dziś wieczorem po ciężkiej chorobie zmarła Prezydent Grażyna Dziedzic. […] Pani Prezydent walczyła do samego końca. Do ostatnich chwil snuła plany na przyszłość, myślała o spotkaniach z najbliższymi oraz była zaangażowana w sprawy Rudy Śląskiej” – napisał na Facebooku wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic nie żyje. "Była prawdziwą wojowniczką"

„Nie odpuściła sobie nawet w najgorszych chwilach - taki już miała charakter, a przede wszystkim tego nauczyło ją życie, które obarczyło ją bagażem trudnych doświadczeń. Była prawdziwą wojowniczką, a bój z chorobą do ostatnich chwil toczyła z prawdziwą godnością” – podkreślił Mejer. Jak zapowiedział, na znak żałoby flagi Rudy Śląskiej zostaną opuszczone do połowy masztu i będą przewiązane kirem do dnia pogrzebu. Od poniedziałku w holu budynku głównego urzędu miasta będzie wystawiona księga kondolencyjna.

„Uroczystości pożegnalne Pani Prezydent odbędą się w najbliższych dniach. O szczegółach poinformuję Państwa po ustaleniach z Rodziną. Bardzo proszę, by Pani Prezydent Grażyna Dziedzic pozostała w Państwa myślach i modlitwach” – zaapelował Mejer.

Urodzona w 1954 r. Grażyna Dziedzic studiowała w Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z zawodu była nauczycielką, pracowała w Zespole Szkół Zawodowych w dzielnicy Orzegów. W latach 1992-96 była zatrudniona w rudzkim Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego jako kierownik działu technicznego. W 1996 r. została zastępczynią dyrektora rudzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w latach 2003–09 była jego dyrektorem.

Grażyna Dziedzic została prezydentem Rudy Śląskiej w wyborach samorządowych 2010 r., gdy jako kandydatka bezpartyjna, popierana m.in. przez Polską Partię Pracy, a w drugiej turze także przez kandydatów PiS, Ruchu Autonomii Śląska i SLD, pokonała wcześniejszego prezydenta Andrzeja Stanię z PO. Zwyciężyła wówczas różnicą 304 głosów. W drugiej turze wyborów 2014 r. Dziedzic uzyskała 58,2 proc. głosów, pokonując ówczesną wicemarszałek województwa z PO Aleksandrę Skowronek. W drugiej turze wyborów 2018 r. Dziedzic zdobyła poparcie 61,8 proc. głosujących, pokonując ówczesnego kandydata PiS, obecnego posła tej partii, Marka Wesołego.

Za czasów prezydentury Dziedzic miasto m.in. wyszło ze znacznego zadłużenia. Dziedzic sukcesywnie kontynuowała też zainicjowaną za prezydentury Stani budowę dwujezdniowej trasy N-S, która ma stać się główną arterią miasta w osi północ-południe, łącząc Drogową Trasę Średnicową (DW-902) z autostradą A4, a także wiodąc w przyszłości na północ od DTŚ w kierunku Bytomia.

