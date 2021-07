Nie żyje dwoje dzieci i kierowcy. Kobieta walczy o życie po tragicznym wypadku

Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Grębiszew koło Mińska Mazowieckiego, około 40 kilometrów od Warszawy. W poniedziałek doszło tam do czołowego zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Nie żyją obaj kierowcy, a także dwoje dzieci. Ranna kobieta śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala.

Do wypadku doszło w poniedziałek przed południem na 207. kilometrze krajowej "50" w Grębiszewie. Tir wiozący kruszywo na prostym odcinku drogi zderzył się z samochodem, którym jechała czteroosobowa rodzina.

Wypadek w Grębiszewie. Nie żyją 4 osoby, w tym dzieci

Jak podała straż pożarna, zginęli obaj kierowcy i dwoje małych dzieci. To 7- lub 8-letni chłopiec i około 5-letnia dziewczynka. Z podróżującej osobówką rodziny przeżyła tylko kobieta, prawdopodobnie matka dzieci, którą w ciężkim stanie śmigłowiec LPR zabrał do szpitala. Ciągnik z naczepą leży w rowie. Strażacy dostają się do środka, aby sprawdzić, czy w kabinie nie było jeszcze kogoś poza kierowcą.

- Z pierwszych ustaleń wynika, że kierowca osobowej toyoty, z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doszło do czołowego zderzenia z tirem - przekazał rzecznik policji w Mińsku Mazowieckim st. asp. Marcin Zagórski w rozmowie z portalem TVN Warszawa, który jako pierwszy poinformował o tragedii w Grębiszewie.

Droga krajowa numer 50 jest zablokowana w obu kierunkach. Policjanci organizują objazd, m.in. przez miejscowość Arynów. Utrudnienia potrwają kilka godzin.

RadioZET.pl/TVN Warszawa/PSP/Policja/PAP