Matka i córka przeżyły chwile grozy. Mężczyzna uwięził je i groził im nożami

Dramatyczne sceny rozegrały się w Grójcu na Mazowszu.W poniedziałek około godz. 22.00 na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta i poprosiła o interwencję. W rozmowie powiedziała, że obawia się swojego męża, ponieważ grozi jej i ich nieletniej córce śmiercią. Pod wskazany adres pojechali grójeccy policjanci. Na miejscu ustalili, że 35-latek groził swojej żonie i córce nożami kuchennymi. Poza tym zamknął je w mieszkaniu i nie pozwolił im stamtąd wyjść. Policjanci do mieszkania weszli po wyważeniu drzwi przez straż pożarną.

- Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkaniec Grójca usłyszał dwa zarzuty - kierowania z gróźb karalnych w wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia oraz pozbawienia wolności - poinformowała nadkom. Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

W czwartek sędzia na wniosek Prokuratury Rejonowej w Grójcu zastosował wobec 35-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna na trzy miesiące trafił do aresztu. Za groźby Kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za pozbawienie wolności nawet do 5 lat więzienia.

RadioZET.pl/KPP w Grójcu