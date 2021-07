15-latek utonął w jeziorze w Grudziądzu. "Wskoczył do wody i nie wypłynął"

Kolejne utonięcie podczas letniego wypoczynku. 15-latek wskoczył do jeziora w Grudziądzu i zniknął pod wodą. Nie udało się go uratować.

Do tragedii na Jeziorze Rudnickim Wielkim w Grudziądzu doszło we wtorek (20 lipca). Policja otrzymała zgłoszenie o 15-latku, który wskoczył do wody i nie wypłynął. Na miejsce wysłano strażaków z Grudziądza i Szynycha z łodziami, policyjny patrol oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Grudziądz. 15-latek utonął w Jeziorze Rudnickim

Ratownikom WOPR udało się odnaleźć ciało chłopca przed przyjazdem służb. Na pomoście przy Plaży Miejskiej trwała reanimacja 15-latka. Mimo starań życia nastolatka nie udało się uratować. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Od 1 kwietnia w Polsce odnotowano 197 zgonów w wyniku utonięcia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, aby wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

RCB przestrzega także, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.

RadioZET.pl/Gazeta Pomorska/PAP