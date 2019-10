Mężczyzna z siekierą w ręku wtargnął w czwartek do sekretariatu prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego - poinformowała rzecznik prasowa włodarza miasta Beata Adwent. 34-latek groził sekretarce, ale sam opuścił urząd. Został już zatrzymany przez policję.

- Około godz 13 do sekretariatu przy gabinecie prezydenta wtargnął mężczyzna, który siekierą sterroryzował sekretarki. Jedna z nich miała ostrze przystawione do twarzy. Tylko bardzo odpowiedzialna reakcja obu urzędniczek i zachowana przez nie zimna krew sprawiły, że napastnik nie zdołał zrealizować swojego planu i nie dostał się do gabinetu Macieja Glamowskiego - napisała w oświadczeniu wydanym przed godziną 17 rzecznik prezydenta Grudziądza.

Pracowniczki biura zaalarmowały policję i straż miejską. - Dzięki współpracy Urzędu Miejskiego z funkcjonariuszami napastnik został niebawem przy ulicy Długiej zatrzymany przez policję - dodała rzeczniczka.

Rzecznik prasowy grudziądzkiej policji sierż. sztab. Maciej Szarzyński powiedział, że na szczęście nic się nie stało, a mężczyzna po uzyskaniu od jednej z sekretarek informacji, że prezydenta nie ma w gabinecie, opuścił budynek. Policjant dodał, że wcześniej mężczyzna groził sekretarce i o to jest teraz podejrzany. Napastnik został zatrzymany i trzeźwieje, gdyż miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.

RadioZET.pl/PAP