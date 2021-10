Sześciotygodniowa dziewczynka zmarła po wezwaniu kartki. Rodzice zostali zatrzymani

Tragedia wydarzyła się w niedzielę. Jak podał serwis Pomorska.pl, do jednej z kamienic na starówce w Grudziądzu wezwano karetkę pogotowia do 6-tygodniowej dziewczynki. Ratownicy podjęli reanimację i przewieźli dziecko do szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy niemowlę zmarło.

Pomorska.pl podała, że policja zatrzymała zarówno 31-letnią matkę, jak i o rok młodszego od niej ojca dziecka. Na poniedziałek śledczy zaplanowali sekcję zwłok zmarłej dziewczynki. Według lokalnego serwisu para posiada również inne dzieci, które trafiły pod opiekę innych członków rodziny.

Niemowlak zmarł po wezwaniu karetki. Prokuratura prowadzi śledztwo

W sprawie rodziny nie interweniowała wcześniej policja. Nie było również założonej w jej sprawie tzw. niebieskiej karty. - Przesłuchujemy świadków oraz kompletujemy dokumentację medyczną ze szpitala - mówiła Magdalena Chodyna, zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu, cytowana przez Pomorska.pl.

RadioZET.pl/Pomorska.pl