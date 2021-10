Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę i o rok starszą od niego kobietę. To rodzice niemowlęcia, do którego w niedzielę zostały wezwane służby. Do jednej z kamienic w Grudziądzu przyjechała karetka pogotowia. Ratownicy podjęli reanimację 6-tygodniowej dziewczynki i przewieźli ją do szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy dziecka nie udało się uratować.

Według serwisu Pomorska.pl rodzina nie miała założonej tzw. niebieskiej karty, ani w jej przypadku wcześniej nie interweniowała policja. Zlecona przez śledczych sekcja zwłok niemowlęcia nie wskazała na jednoznaczną przyczynę śmierci dziecka.

Śmierć niemowlęcia w Grudziądzu. Zarzuty dla rodziców dziecka

Śledczy ojcu dziecka zarzuty na podstawie relacji świadków i o tej pory zebranej dokumentacji medycznej. - Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek w ten sposób, że uderzał w pośladki, nogi i plecy powodując zasinienia i otarcia naskórka - mówiła Magdalena Chodyna, zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu, cytowana przez serwis Pomorska.pl.

Według lokalnego serwisu mężczyzna miał znęcać się nad niemowlęciem od końca sierpnia do początku października - czyli praktycznie przez cały okres po narodzinach dziecka. 30-latkowi grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Matka 6-tygodniowej dziewczynki usłyszała zarzut narażenia małoletniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Miała nie reagować na przemoc wobec dziecka oraz pogarszający się stan dziewczynki w ostatnich dniach. Kobiecie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat. Do wtorku rodzice zmarłego dziecka pozostawali na wolności. Sąd dopiero ma rozpatrzyć wniosek o ewentualny areszt dla podejrzanych.

RadioZET.pl/Pomorska.pl