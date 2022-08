Znaleziono szczątki noworodka. Zatrzymano dwoje nastolatków

Szczątki noworodka, który mógł umrzeć kilka miesięcy temu, znaleziono w północnej części Grudziądza. W sprawie zatrzymano 17-letnią dziewczynę i 18-letniego chłopaka. Oboje usłyszeli już zarzuty i trafili do aresztu.

Makabrycznego odkrycia, o którym poinformowała "Gazeta Pomorska", dokonano w trakcie minionego długiego weekendu w "odludnym miejscu" w północnej części Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie). Znaleziono tam szczątki noworodka, który zdaniem śledczych mógł umrzeć nawet kilka miesięcy temu.

Szczątki noworodka znalezione w Grudziądzu. Zatrzymano dwoje nastolatków

W sprawie zatrzymano już dwie osoby - 17-latkę i 18-latka. W przypadku dziewczyny trwa ustalanie, czy jest ona matką dziecka, a postępowanie prowadzone jest w kierunku pozbawienia życia nowo narodzonego dziecka.

- Jest to na razie wstępna kwalifikacja. Podejrzana nie przyznała się do winy i przedstawiła własną wersję wydarzeń. Sąd na nasz wniosek zastosował wobec podejrzanej trzy miesiące areszt - przekazała w rozmowie z "Gazetą Pomorską" prok. Magdalena Chodyna z Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu.

18 latek usłyszał natomiast zarzut "zacierania śladów przestępstwa i pomocy w ukryciu zwłok noworodka, tzw. poplecznictwa". Może mu za to grozić nawet pięć lat więzienia. Został aresztowany na miesiąc. W przeciwieństwie do 17-latki częściowo przyznał się do winy.

