Grupowy gwałt w Mielnie? Kobieta oskarżyła trzech policjantów

W nocy 16 lipca w jednym z pensjonatów w Mielnie trzech policjantów po służbie imprezowało z kobietą w pokoju. Czteroosobowa grupa piła razem alkohol, później policjanci mieli zgwałcić kobietę.

- Dokładnie tak zeznaje też kobieta, która złożyła już odpowiednie zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury - potwierdził w rozmowie z portalem gk24.pl Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Mielno. Kobieta zarzuciła gwałt trzem policjantom

Policjanci przyznali, że doszło do stosunku seksualnego, ale zaprzeczają zarzutom kobiety i mówią, że “umówili się na płatny seks”. Z ustaleń prokuratury, do których dotarła Gazeta Wyborcza wynika, że po odbyciu stosunków, mężczyźni zażądali by kobieta wyszła z pokoju, ale ta nie chciała się na to zgodzić, więc wyrzucili ją za drzwi.

Prokurator Gąsiorowski przekazał, że poszkodowana była niekompletnie ubrana. Półnagą kobietą zainteresowała się przechodząca korytarzem mieszkanka pensjonatu. Powiedziała kobiecie, że powinna natychmiast zgłosić sprawę organom ścigania.

Kobieta zgłosiła się więc do prokuratury. Śledczy dokonali oględzin pokoju, w którym miało dojść do gwałtu i przesłuchali policjantów oraz zgłaszającą zawiadomienie. Potwierdzono, że czteroosobowa grupa piła razem alkohol. Zeznania są jednak diametralnie różne, dlatego prokuratura zdecydowała, że sąd przesłucha poszkodowaną w charakterze świadka. Wiarygodność zeznań kobiety ma ocenić biegły sądowy.

- Dopiero od tej opinii biegłego i oczywiście zeznań kobiety w sądzie będzie zależało, jakie dalsze kroki podejmie prokurator - powiedział w rozmowie z portalem gk24.pl prokurator Ryszard Gąsiorowski.

RadioZET.pl/gk24.pl/Gazeta Wyborcza