Zmasakrowane ciała matki i córki znalezione w domu. Sąsiedzi przerwali milczenie

Ciała matki i córki znaleziono we wtorek w domu w Gruszewni koło Częstochowy. Śledczy uważają, że najprawdopodobniej doszło do zabójstwa.

- Prawdopodobną przyczyną zgonu kobiet były liczne rany kłute zadane ostrym narzędziem - powiedział w rozmowie z Onetem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. Czas i przyczynę śmierci wyjaśni sekcja zwłok, której wstępne wyniki mają być znane w czwartek.

Gruszewnia. Śmierć 70-letniej kobiety i 48-letniej córki

Onet ustalił, że nie znaleziono narzędzia zbrodni. Okolicę przeczesują policjanci z wykrywaczem metalu. Pracuje tam również grupa dochodzeniowo-śledcza z psami tropiącymi i dronem. Dla dobra śledztwa policjanci nie podają na razie, czy poszukiwana jest konkretna osoba.

W toczącym się śledztwie jest na razie wiele niewiadomych. Udało się jednak wykluczyć, że doszło do rabunku, bo dom nie został splądrowany.

Kobiety - 70-letnia Urszula oraz jej 48-letnia córka Edyta - mieszkały same w piętrowym domu. Ostatnio widziano je w minioną sobotę, wtedy też kontaktowały się z rodziną. Później już nie dały znaku życia. Gdy we wtorek po południu bliscy postanowili sprawdzić, dlaczego kobiety się nie odzywają, odkryli ciało młodszej z nich. Potem okazało się, że nie żyje także jej 70-letnia matka.

Miejscowość, w której żyły, jest niewielka - liczy około 400 mieszkańców. Onet dotarł do sąsiadów, którzy opowiedzieli nieco więcej o kobietach i ich rodzinie. Mąż zamordowanej Urszuli oraz ich dorosłe dzieci wyjechali do pracy do Anglii. Kobieta miała do nich w przyszłości dołączyć.

Sąsiedzi wstrząśnięci śmiercią dwóch kobiet

Według sąsiadów stosunki między matką i córką były napięte, w domu dochodziło do sprzeczek, pojawiał się alkohol. Zdarzało się, że przyjeżdżała policja.

Mieszkańcy są wstrząśnięci zbrodnią. - To przerażające. Znałyśmy się raczej z widzenia, ale złego słowa nie mogę powiedzieć - powiedziała w rozmowie z Onetem kobieta z wózkiem dziecięcym.

Inna seniorka nie chce spekulować. - Plotek nie będę powtarzać, bo nie mają nic do rzeczy. Tragedia niewyobrażalna się stała - ucięła rozmowę.

Media próbowały skontaktować się z siostrą zamordowanej, która mieszka w sąsiedniej miejscowości. Kobieta jest wstrząśnięta i nie chciała rozmawiać o tragedii, która dotknęła jej rodzinę.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Onet.pl/PAP