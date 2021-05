Co powinna zrobić PO, żeby znów być liderem? Schetyna: Mieć program

– Różnimy się w wielu sprawach, ale jeśli nie będziemy szukać tego, co nas łączy, nie będziemy wygrywać – powiedział w Radiu Zet były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, odnosząc się do konfliktu na opozycji ws. głosowania nad Funduszem Odbudowy. Były lider PO mówił też o konieczności przeprowadzenia zmian w Platformie, aby mogła odzyskać pozycję lidera opozycji.

Były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna stwierdził w audycji Gość Radia Zet, że Platformę Obywatelską czeka porażka w wyborach, jeśli zabraknie „rzetelnej współpracy na opozycji”.

– To jest niezbędne w polityce. Jeżeli tego nie ma, to nie wygrywa się, to przychodzi tylko seria porażek. Uważam, że ci, którzy mają doświadczenie, muszą o tym głośno mówić i wiedzę siebie w tej roli – stwierdził Gość Radia ZET.

Jako przykład dobrej współpracy partii opozycyjnych Grzegorz Schetyna wskazał na senat.

Zapytany przez Beatę Lubecką, czy to dobrze, że list otwarty polityków i posłów PO oraz KO do kolegów z partii, który „szkodzi jej wizerunkowi” został upubliczniony, Gość Radia Zet odpowiedział, że nie można bać się otwartej debaty.

– Debata nie dotyczy tylko zamkniętych relacji między sygnatariuszami tego listu, których było 51, a mam sygnały, że kolejne osoby chcą się dopisać. To jest temat, o którym trzeba rozmawiać, nie można chować go pod dywan czy do szuflady, bo Platforma jest partią na wskroś demokratyczną. Ona ogromnie dużo daje przewodniczącemu, ogromnie dużo decyzyjności i odpowiedzialności – zaznaczył Schetyna.

Schetyna skrytykował władze PO

Gość Radia ZET uważa, że kierownictwo PO musi wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu partii, aby odzyskać pozycję lidera opozycji.

–Powinniśmy jak najszybciej zorganizować debatę wewnętrzną, czyli Radę Krajową, na której zostanie przyjęta deklaracja ideowa. Drugi krok to kwestia podstawy programowej, która może połączyć partie politycznego centrum ze środowiskami opozycyjnymi. Trzecia do dać skuteczne gwarancje Senatu oraz zbudowanie większości w Sejmie, co ciągle jest możliwe, aby wprowadzić sensowne poprawki zmieniające Fundusz Odbudowy – zaproponował Grzegorz Schetyna.