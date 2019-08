Sezon na grzyby otwarty. Sprawdź, gdzie ich szukać

Grzyby pojawiły się w już polskich lasach. Tak jest m.in. na Mazurach — tam są to głównie kurki. Z kolei na Podkarpaciu i w Bieszczadach ma miejsce prawdziwy wysyp borowików. O prawdziwkach mówią natomiast grzybiarze ze Śląska. „Prawdziwki szaleją w bukach i dębach. Już po godzinie miałam pełny koszyk” – pisze użytkowniczka portalu Grzyby.pl.

Na inne grzyby trzeba jeszcze poczekać. Ściółka w lasach wciąż jest jeszcze za sucha. Koźlaki, maślaki i podgrzybki w większych ilościach pojawią się dopiero w połowie września. Wówczas aura ma sprzyjać grzybiarzom.

Gdzie na grzyby? Mapa występowania sierpień/wrzesień 2019

Mapa występowania grzybów w okresie od 24 do 30 sierpnia przygotowana przez serwis Grzyby.pl

Zatrucie grzybami — objawy

W związku z rozpoczynającym się grzybobraniem o ostrożność apelują lekarze. Jak się okazuje, częściej ofiarami zatruć padają osoby przeceniające swoją wiedzę o grzybach, niż ci, którzy zbierają je okazyjnie.

Grzyby wywołują kilka rodzajów zatruć. Najlżejsze z nich wywołuje nudności, wymioty i biegunkę. Objawy pojawiają się po mnie więcej trzech godzin po zjedzeniu grzyba. W gorszych przypadkach dochodzi do uszkodzeń komórek narządów wewnętrznych, m.in. do zwolnienia akcji serca, zaburzeń oddychania, ślinotoku, a nawet do napadów szału i halucynacji.

Lekarze radzą, by nie spożywać grzybów na noc, bo są ciężkostrawne. Odradzają też spożywanie ich przez kobiety w ciąży i matki karmiące, dzieci, osoby starsze i osoby z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego.

