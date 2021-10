Audi przebiło bariery na moście i wpadło do rzeki. Reanimowano kierowcę

Kierowca audi przebił bariery na moście w Gubinie i wpadł do Nysy Łużyckiej – poinformował "Głos Lubuski". 39-letni kierowca był reanimowany przez służby niemieckie, które jako pierwsze dotarły do niego w rejonie granicznym. Mężczyzna trafił w stanie ciężkim do szpitala w Berlinie.