13-letnia dziewczynka zgwałcona w domu dziecka. Sprawcą inny nastolatek?

Do gwałtu w domu dziecka w Kościerzynie miało dojść w nocy z 27 na 28 października. Jak wynika z relacji pokrzywdzonej 13-latki, 15-letni chłopiec zakradł się w nocy do jej pokoju, dotykał ją w miejsca intymne i przemocą zmusił do obcowania płciowego.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk, przekazała w środę, że wychowawczyni nastolatki od razu zawiadomiła policję, a prokuratura jeszcze tego samego dnia wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia dokonania gwałtu. „Dziewczynka została przesłuchana przed sądem w obecności psychologa” – dodała Wawryniuk.

Sprawą zajmuje się już sąd dla nieletnich. Zbada teraz, czy rzeczywiście doszło do przestępstwa i przyjrzy się przeszłości 15-latka. Chodzi tu m.in. o ustalenie, czy nie łamał on wcześniej prawa. W zależności od ustaleń sąd podejmie dalsze decyzje w tej sprawie. W odrębnym postępowaniu prokuratura sprawdzi też, czy opiekunowie z domu dziecka nie dopuścili się zaniedbań.

RadioZET.pl/PAP