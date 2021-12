"Nadal utrzymujemy się na szczycie zakażeń". Rzecznik MZ o czwartej fali COVID-19

Epidemia COVID-19 nie słabnie, czego dowodzą raporty o koronawirusie w kolejnych dniach grudnia, w czasie tzw. szczytu czwartej fali zakażeń.

W środę 8 grudnia, jeszcze przed publikacją całodniowego bilansu, rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz wyjawił w Polsat News nowe dane.

Koronawirus w Polsce 8 grudnia. Rzecznik MZ o nowych zakażeniach

- Dziś mamy 28,5 tys. nowych zakażeń SARS-CoV-2, to spadek o mniej więcej 2 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia. Niestety zgonów jest podobna liczba jak w poprzednim tygodniu, około 570. Nadal utrzymujemy się na szczycie zakażeń. Niestety duża liczba zgonów to nadal pokłosie niezaszczepienia - mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Dokładnie tydzień temu, 1 grudnia, padł rekord zakażeń w czwartej fali. Odnotowano wówczas 29 064 nowych przypadków. Zmarło 570 osób. We wtorek 7 grudnia, MZ poinformowało o 19 366 zakażeniach i 504 zgonach.

Tego samego dnia przedstawiciele resortu zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego ogłosili pakiet nowych obostrzeń od 15 grudnia – zakładających surowsze limity dostępności do usług i transportu, naukę zdalną w dniach 20 grudnia – 9 stycznia w całym kraju, czy zamknięcie dyskotek i klubów.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl