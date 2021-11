– Jeśli dojdzie do 30 tysięcy przypadków dziennie, służba zdrowia wypadnie ze swojej funkcji – powiedział Radiu ZET prof. Krzysztof Simon. W środę resort zdrowia przekazał informację o ponad 24 tys. nowych przypadkach infekcji SARS-CoV-2. Mimo gwałtownie rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, rząd nie planuje wprowadzenia nowych obostrzeń.

Koronawirus w Polsce wymyka się spod kontroli – uważa prof. Krzysztof Simon. W środę pierwszy raz w czwartej fali została przekroczona granica 20 tys. nowych zachorowań dziennie – było ich dokładnie 24 239.

– Jeśli dojdzie do 30 tysięcy przypadków dziennie, służba zdrowia wypadnie ze swojej funkcji – powiedział w rozmowie z reporterką Radia ZET Grażyną Wiatr prof. Krzysztof Simon. Jak dodał, chorują i umierają głównie osoby niezaszczepione, także młode.

Koronawirus w Polsce. "Sytuacja wymyka się spod kontroli"

W środę na oddział profesora w szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu trafili 22- i 24-latek z niewydolnością oddechową. – Trzymać dystans, nosić maskę i szczepić się, dopóki można – zaapelował lekarz. – Póki tego nie będzie, epidemia będzie szaleć, a służba zdrowia padnie – stwierdził prof. Simon i dodał, że sytuacja w szpitalach już jest ciężka. – My odsyłamy ludzi, mam dziś pacjentów z ciężkimi schorzeniami, których nie mam gdzie przyjąć, nie wiem, gdzie ich skierować, no bo oddziały covidowe zajmują kolejne oddziały internistyczne – powiedział lekarz.

Mimo że liczba przypadków COVID-19 rośnie, a siedmiodniowa średnia z liczby zakażeń zbliża się do 16 tys., rząd nie wprowadza nowych obostrzeń. Poza zgłoszonym przez grupę posłów PiS projektem, dzięki któremu pracodawca sprawdzi, czy pracownik jest zaszczepiony, nie zapadły żadne decyzje, aby powstrzymać rozwój epidemii. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekonywał na konferencji prasowej, że już obowiązujące obostrzenia nie są w pełni przestrzegane.

– Jeżeli byśmy przestrzegali obowiązku zasłaniania nosa i ust, jesteśmy w stanie zdecydowanie zmniejszyć transmisję. Widzimy, że w transporcie miejskim po kontrolach policji ta sytuacja się poprawiła. Teraz chcemy zadbać o to, żeby ta sytuacja się poprawiła również w obiektach handlowych – powiedział Andrusiewicz. Nie będzie natomiast wzmożonych kontroli w kościołach, które według Ministerstwa Zdrowia nie są potrzebne. Rząd nie zamknie też szkół, choć przyznaje, że są one głównymi ogniskami zakażeń.

