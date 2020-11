Handel w niedzielę zostanie przywrócony? Rzecznik rządu: pragnę uspokoić

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, zgodnie z którym niedziela 6 grudnia tego roku ma być handlową.

Krytycznie do tego pomysłu odniósł się w czwartek podczas konferencji prasowej przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. - To bardzo zły pomysł, przyjęliśmy go z oburzeniem. Pracownicy będą musieli w tym dniu przyjść do pracy i narażać swoje zdrowie, a nawet życie. Według uzasadnienia projektu ma to rozładować przedświąteczne natężenie ruchu i pomóc biznesowi. Tam nie ma nic o bezpieczeństwie ludzi pracujących w centrach handlowych - powiedział szef "S".

Jego zdaniem, proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie rozładuje natężenia ruchu w galeriach, ponieważ 6 grudnia to szczególny dzień w roku. Według Dudy, zakupy można zrobić w innych dniach, tym bardziej że dwie kolejne niedziele - 13 i 20 grudnia - będą handlowe. Duda ocenił, że obecnie pomocy potrzebuje przede wszystkim branża hotelarska.

Rzecznik rządu: 6 grudnia wyjątkiem, nie ma pomysłu, by przywrócić handle w niedzielę

- Naszym celem jest oczywiście to, by ten projekt był głosowany jak najszybciej i by można było wprowadzić ten jeden wyjątkowy dzień - podkreślam, że to nie ma charakteru systemowego, mamy sytuację epidemiczną - i ten jeden dzień wyjątkowo może być niedzielą handlową - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Odnosząc się do słów Piotra Dudy, Müller zaznaczył, że słyszał o wyrażanych przez niego obawach. - Pragnę uspokoić, że to ma charakter jednorazowy i nie ma pomysłów w ramach rządu PiS, aby systemowo przywrócić handel w niedzielę - przyznał.

- To jest kompromis społeczny, który został przyjęty za czasów rządów PiS i ten kompromis chcemy utrzymać, więc po okresie epidemicznym nie ma zagrożenia, żeby ktoś wracał do pomysłu przywracania niedziel handlowych, bo uważamy, że to taki kompromis, który wypracowaliśmy ze stroną społeczną i ze stroną pracodawców - podkreślił Müller, zaznaczając, że handel 6 grudnia będzie przebiegał z takimi samymi ograniczeniami jak w innych dniach.

Zakaz handlu w niedzielę w Polsce

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Od 2020 zakaz obejmuje prawie wszystkie niedziele, z kilkoma wyjątkami; w grudniu wyjątek od zakazu obejmuje dwie niedziele bezpośrednio przed pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia.

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

RadioZET.pl/PAP