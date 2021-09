Hania Terlecka z Kielc nie żyje. Tragiczną informację przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzice dziewczynki. "Tę niedzielę zapamiętamy do końca życia. To dzień, w którym łzy płyną nam strumieniami, a nasze serca rozpadły się na kawałki. Dzisiaj Hania odeszła do ponoć tego lepszego świata" - napisali.

Historią Hani Terleckiej żyła cała Polska. W 2019 roku zdiagnozowano u niej nowotwór mózgu. Hania miała wówczas 18 miesięcy. Na początku leczenia dziewczynka przebywała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Szybko okazało się jednak, że leczenie będzie bardzo kosztowne i konieczny będzie wyjazd do Children's Hospital w Ohio w USA.

Hania Terlecka z Kielc nie żyje. Przegrała walkę ze straszliwą chorobą

W ciągu zaledwie kilku dni internauci wpłacili dla Hani prawie 6,5 mln zł. To znacznie więcej niż początkowo zakładano. Dzięki zebranym pieniądzom Hania trafiła do szpitala w Ohio. Dziewczynka wróciła z USA pod koniec 2020 roku. Przez dwa lata miała być leczona w Polsce chemią molekularną. Niestety leczenie nie pomogło uratować dziecka.

Rodzice Hani poinformowali, że w ostatnim czasie pojawiły się przerzuty na wątrobie. "Niedawno miałam robione badania i niestety ale okazało się, że mam guzy na wątrobie. Są to przerzuty mojej choroby z którą walczę od dawna i niestety ale nie zostało mi wiele czasu. Dlatego chciałabym Wam raz jeszcze powiedzieć jak bardzo wszyscy jesteście dla mnie Ważni i jak wiele każdy z Was dla mnie zrobił. Jeśli ktoś nawet przez chwilkę pomyśli „i po co to wszystko było” to ja dziś mówię - warto było" - czytamy w poruszającym wpisie.

