Harmonogram luzowania obostrzeń na maj. Minister zdrowia zdradza plany rządu

Minister zdrowia Adam Niedzielski w Salonie Politycznym Trójki zdradził w środę, że za tydzień rząd będzie chciał zaprezentować szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń. - Żeby wchodząc w maj, była dosyć klarowna linia postępowania – tłumaczył.

Niedzielski po raz kolejny podkreślił, że jest zwolennikiem wprowadzenia regionalizacji. – Zupełnie inna sytuacja jest w tej chwili na Śląsku, a inna na Podkarpaciu – mówił minister zdrowia. – W zależności od poziomu parametru (liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców - red.) i biorąc pod uwagę również sytuację w szpitalach, będę chciał proponować przejrzysty plan, żeby przez cały maj było wiadomo, które województwa, według jakich kryteriów będą miały otwierane poszczególne sektory – zapowiedział.

Koronawirus 21 kwietnia

Choć dzienne przyrosty zakażeń koronawirusemnie biją już rekordów, sytuacja – zwłaszcza w szpitalach – wciąż jest niespokojna. Co więcej, na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się dzienna liczba zgonów. - Być może liczba zgonów przekroczy dziś 700 - mówił w środę w „Trójce” szef MZ. Niedzielski zaznaczył, że prognozy mówią o spadkach dziennej liczby zgonów na poziomie 5-10 proc. w ciągu tygodnia.

AKTUALIZACJA: Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia (21 kwietnia, godz. 10:30) wynika, że ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem wzrosła aż o 13 926 przypadków. Zmarło 740 pacjentów z COVID-19.

Konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego spotyka się raz jeszcze w środę, by podjąć ostateczną decyzję ws. obostrzeń. Po spotkaniu stanowisko rządu ma zaprezentować na konferencji prasowej minister zdrowia. Przypomnijmy, że większość obowiązujących obecnie obostrzeń przedłużono do 25 kwietnia, choć 19 kwietnia zostały otwarte żłobki i przedszkola. Hotele pozostaną nieczynne włącznie do 3 maja.

Adam Niedzielski już we wtorek na antenie Radia ZET zapowiadał, że obostrzenia mogą być wprowadzane i luzowane regionalnie. - Wydaje się, że pójście w kierunku regionalizacji jest taką naturalną ścieżką w tej chwili, bo jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku, gdzie jest największa w Polsce liczba zakażeń do sytuacji na Podkarpaciu, gdzie jest najmniejsza, to są to dwa różne światy pod względem epidemicznym - ocenił Niedzielski.

Mówiąc o kolejności łagodzenia obostrzeń, podkreślił, że absolutnym priorytetem jest dla rządu powrót dzieci do szkół. W dalszej kolejności odmrażanie będą usługi (m.in. fryzjerzy, salony kosmetyczne), markety budowlane wielkopowierzchniowe, hotele, a dopiero na końcu restauracje i siłownie.

