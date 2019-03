Polskie foki zostały matkami. Fokarium w Helu publikuje niesamowite wideo z porodu

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Trzy foki będące pod opieką helskiej Stacji Morskiej, Ewa, Ania i Unda Marina, zostały mamami. Na świat przyszły zdrowie maluchy. To Skiper, Szekla i Szperk. "W tym roku wszystkie foki otrzymują imiona na literę S" - tłumaczy w rozmowie z TVN24 Natalia Makałowska-Kur ze Stacji Morskiej w Helu.

„Wyglądają jak pluszaki” – piszą zachwyceni internauci. I mają rację, choć szczeniaki w błyskawicznym tempie przybierają na wadze.

- W tej chwili są karmione bardzo tłustym mlekiem swoich mam (zawiera ok. 50% tłuszczu - red.) i dzięki temu przybierają około 2 kilogramów dziennie - mówi Makałowska-Kur.

Kiedy uzbierają odpowiednią warstwę tłuszczu, zostaną przeniesione do baseników adaptacyjnych. Tam nauczą się pływać i polować. Właśnie tak zacznie się ich droga ku samodzielności. Gdy będą gotowe, zostaną wypuszczone do środowiska naturalnego. To nastąpi prawdopodobnie pod koniec maja.

Foki urodziły w Helu [WIDEO]

Fokarium w Helu opublikowało w sieci zdjęcia nowo narodzonych fok i niesamowite nagranie przedstawiające poród jednej z samic, Ani.

Poród jest krótki. Trwa zaledwie kilka minut, ale sama ciąża foki trwa już 11,5 miesiąca. A kim jest szczęśliwy ojciec małych fok? To prawdopodobnie Bubas. W helskim fokarium są dwa samce - Bubas i Fok. Ten drugi jest młodszy i – jak tłumaczy Makałowska-Kur – mimo chęci zdetronizowania Bubasa, ten starszy wciąż wygrywa w walkach godowych. Stąd przypuszczenie, że to właśnie on jest ojcem trzech malców.

