Tajemnicze helikoptery nad miastami w południowej Polsce. Mieszkańcy zaniepokojeni

Mieszkańcy Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej zauważyli, że nad ich miastami lata duża liczba helikopterów - donosi lokalna Gazeta Wyborcza. Nie ma jednak powodów do niepokoju. To loty patrolowe i inspekcyjne.

Tajemnicze helikoptery nad kilkoma miastami na Śląsku wywołały falę spekulacji. O sprawie napisała lokalna Gazeta Wyborcza. Mieszkańcy robili helikopterom zdjęcia i publikowali je Facebooku.

Czytelnicy zgłaszali pojedyncze, a także grupowe loty nad Sosnowcem, Będzinem czy Dąbrową Górniczą. Jak donosi Gazeta Wyborcza, mieszkańcy zastanawiali się, do kogo należą helikoptery i w jakim celu tak często latają nad miastem. Niektórzy sądzili, że to działania policji, pojawiły się też domysły, że mogą być to wojskowe helikoptery.

Helikoptery nad Sosnowcem, Będzinem i Dąbrową Górniczą

Jak się okazało, nie były to działania policji, wojska ani żadnych służb. Podinspektor Aleksandra Nowara, rzeczniczka prasowa śląskiej policji wyjaśniła, że przeprowadzana jest inspekcja sieci energetycznych. Zadanie to powierzono firmie First European Aviation Company Sp. z o.o., która zajmuje się również patrolowaniem rurociągów przemysłowych i lotami inspekcyjnymi.

Na stronie firmy czytamy, że współpracowała ona z kluczowymi podmiotami rynku energetycznego w Europie, w tym PGE Dystrybucja S.A., Tauron Dystrybucja S.A. i PKP Energetyka S.A. Flota spółki składa się z dziesięć statków powietrznych różnego typu wykonujących specjalistyczne operacje lotnicze typu high-risk.

