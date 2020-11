Henryk Gulbinowicz – za tuszowanie spraw pedofilskich w Kościele, molestowanie seksualne i współpracę z komunistyczną służbą bezpieczeństwa – został ukarany przez papieża Franciszka odebraniem godności biskupich. Kardynał zmarł w poniedziałek, jednak tuż przed śmiercią otrzymał rozgrzeszenie.

Henryk Gulbinowicz zmarł w poniedziałek 16 listopada 2020 r., w wieku 97 lat. "Otrzymaliśmy smutną informację, że dziś przed godz. 11.00 zmarł ks. Kard. Henryk Gulbinowicz" - czytamy na stronie Tygodnika "Niedziela".

O śmierci kardynała poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych również Konferencja Episkopatu Polski. "Dzisiaj przed południem w wieku 97 lat odszedł do Pana kardynał Henryk Gulbinowicz" - napisano na oficjalnym profilu KEP na Twitterze. Jak dodano, oficjalny komunikat Archidiecezji Wrocławskiej na ten temat zostanie opublikowany w poniedziałek po południu.

Jak z kolei później poinformował "Super Express", kardynał – który za próbę tuszowania pedofilii, molestowanie seksualne i współpracę z bezpieką został wcześniej ukarany przez papieża Franciszka odebraniem mu godności biskupich – otrzymał tuż przed śmiercią rozgrzeszenie.

Henryk Gulbinowicz otrzymał rozgrzeszenie przed śmiercią

O tym, że Watykan podjął kroki w jego kierunku, kardynał dowiedział się od wysłanników Stolicy Apostolskiej. Po ich wizycie stan duchownego się pogorszył i trafił on do szpitala. Wcześniej poprosił jednak o możliwość spowiedzi.

Henryk Gulbinowicz przystąpił do spowiedzi jeszcze przed wyjazdem do szpitala, w domu księży emerytów w Ostrowie Tumskim, gdzie mieszkał. Wiadomo, że otrzymał rozgrzeszenie od księdza. Potem zabrano go do szpitala, gdzie stracił przytomność i zmarł.

Przed zgonem jeszcze odwiedził go kapłan, aby zmówić w jego intencji ostatnią modlitwę.

Zgodnie z decyzją papieża Franciszek kard. Henryk Gulbinowicz nie może zostać pochowany w katedrze we Wrocławiu.

RadioZET.pl/Super Express