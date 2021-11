Nowy przedmiot w szkołach zastąpi inny. "Ma wprowadzić ucznia do współczesnego świata"

Historia i teraźniejszość (HiT) będzie od roku szkolnego 2022/23 nowym przedmiotem w szkołach ponadpodstawowych. Zastąpi dotychczasowe lekcje z wiedzy o społeczeństwie (WOS).

- Ideą jest, żeby w 1 i 2 klasie szkoły ponadpodstawowej był przedmiot, którego treścią będzie historia najnowsza, historia II połowy XX w. zaczynając od końca II wojny światowej, z wprowadzeniem i przypomnieniem tego, co działo się w czasie II wojny światowej – powiedział we wtorek na konferencji Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Historia i teraźniejszość zamiast WOS-u. Resort edukacji wyjaśnia

Wiceminister Piątkowski dodał, że nowy przedmiot ma uzupełnić braki w historii najnowszej (po II wojnie światowej). – Wprowadzamy nowy przedmiot, który ma przynajmniej częściowo uzupełnić to, co się działo na lekcjach wiedzy i społeczeństwa. Ten nowy przedmiot ma wprowadzić ucznia do współczesnego świata, pozwolić połączyć treści historii najnowszej, historii po II wojnie światowej wraz z genezą tego, co działo się podczas II wojny światowej - wyjaśnił Dariusz Piontkowski.

Wiceminister edukacji zaznaczył przy tym, że nowy przedmiot nie oznacza całkowitej likwidacji WOS-u. – Nie chcemy zmieniać przedmiotu Wiedza i społeczeństwo, jako przedmiotu rozszerzonego, który nadal może być zdawany na maturze. Uważamy, że ten przedmiot powinien pozostać – powiedział Piontkowski. Zaznaczył, że chodzi o uczniów, którzy przygotowują się do matury na poziomie rozszerzonym. - Zastanawiamy się nad ewentualną korektą podstaw programowych tego przedmiotu - dodał.

Resort wyjaśnia, że HiT to "uzupełniona i poszerzona kontynuacja kursu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie realizowanego w klasie VIII szkoły podstawowej". Zapewnia, że nowy przedmiot, a wraz z nim podręczniki, będą powiązane z podstawą programową historii w szkołach ponadpodstawowych. "Tak, aby treści z zakresu historii najnowszej powtarzały się jedynie na tyle, na ile jest to konieczne" - czytamy. Wymiar godzin przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny tygodniowo (licea i technika) przy obecnych 2 godzinach przeznaczonych na WOS.

RadioZET.pl/MEiN