W polskim szpitalu urodził się Bohdan. Jego matka uciekła z Ukrainy przed wojną

Dyrektor szpitala w Hrubieszowie Alicja Jarosińska poinformowała PAP, że w zeszłym tygodniu urodził się pierwszy chłopczyk, którego matka uciekła spod Kijowa przed wojną.

- Dziecko ma na imię Bohdan i waży ponad 3,9 kg. Urodził się w 37. tygodniu ciąży poprzez cięcie cesarskie. Mama i dziecko czują się bardzo dobrze – przekazała dyrektor hrubieszowskiego szpitala.

Hrubieszów. Urodził się Bohdan. Jego matka uciekła z Ukrainy

Podkreśliła, że cały personel cieszy się z tych narodzin. - Bardzo to podniosło nas na duchu, bo na co dzień – będąc na pierwszej linii frontu – spotykamy się z ogromem nieszczęścia. Przede wszystkim widzimy stan psychiczny, w jakim znajdują się uchodźcy, którzy mają za sobą np. 40 godzin podróży, płaczą, dzieci są zmęczone, wycieńczone. Takie narodziny nowego życia dodały nad ogromnej otuchy i zapału do niesienia pomocy uchodźcom – zaznaczyła Jarosińska.

Szpital w Hrubieszowie odpowiada za pomoc medyczną w dwóch punktach recepcyjnych – w Horodle i w Hrubieszowie. Personel udziela również pomocy uchodźcom podróżującym pociągami, bo dwa razy dziennie na stacji w Hrubieszowie zatrzymują się pociągi z Ukrainy.

Dyrektor przekazała, że do tej pory szpital udzielił około tysiąca porad dla uchodźców. - Sto osób trafiło na izbę przyjęć, z czego 30 zostało hospitalizowanych. Przede wszystkim są to dzieci z nieżytem górnych dróg oddechowych, kaszlem, wysoką temperaturą, bólami brzucha. Przyjmujemy je na oddział z mamą, bo zazwyczaj są to maluchy do piątego roku życia – wyjaśniła Jarosińska.

Na oddziały szpitalne trafia też sporo kobiet w ciąży, które potrzebują opieki położniczej. - Po krótkim pobycie, kiedy stan się uspokaja, chcą ruszać dalej w drogę – dodała dyrektor.

RadioZET.pl/ Gabriela Bogaczyk (PAP)/ Szpital w Hrubieszowie

