Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

IMGW ostrzega mieszkańców woj. łódzkiego (wszystkie powiaty), wielkopolskiego (zachodnie powiaty), śląskiego i świętokrzyskiego (północne powiaty), mazowieckiego (południowe powiaty) i lubelskiego (zachodnie powiaty).

Są to alerty pierwszego stopnia, obowiązują do godz. 10. IMGW przewiduje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Przy gruncie temperatura wyniesie do minus 4 stopni Celsjusza.

Prognozy na kolejne dni są równie "mrożące". Jeszcze dziś Instytut przewiduje wydać alerty, które obejmą znacznie większą część kraju.

RadioZET.pl/Pogodynka