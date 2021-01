O tym, że nad Polskę nadciąga niż Lars, pisaliśmy wcześniej w poniedziałek - gwałtowne śnieżyce i mokry śnieg mogą powodować m.in. problemy w dostawie prądu. - Intensywne opady śniegu występują cały czas na wschodzie kraju. Najsilniej pada na Podlasiu – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej synoptyczka IMGW Edyta Socha. Dodatkowo na tym terenie wieje. Dlatego już wieczorem spodziewać się można zawiei i zamieci śnieżnych na tym obszarze.

Najsilniejsze opady występują na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Na szczęście strefa opadów przesuwa się zgodnie z planem na północ – przekazała w poniedziałek po południu synoptyczka. Jak dodała, najsilniej w tym momencie pada na Podlasiu, aczkolwiek w całym pasie wschodnim opady śniegu są intensywne.

IMGW ostrzega. W nocy zamiecie śnieżne, zawieje i ślisko na drogach

Taka pogoda utrzyma się w poniedziałek wieczorem, a także na pewno w nocy z poniedziałku na wtorek. Mieszkańcy wschodu kraju muszą liczyć się z tym, że będzie ślisko i będzie ograniczona widoczność. - Intensywnym opadom śniegu towarzyszyć będzie znaczne ograniczenie widzialności – niekiedy do kilkuset metrów – wyjaśniła synoptyczka.

Wieje tam też wiatr. - W porywach wiatr będzie osiągał 65 km/h. Przy takiej ilości śniegu, będzie powodował, że wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne – powiedziała synoptyk. Ponadto tam, gdzie spadało dużo śniegu, który zdążył jednak już trochę stopnieć w ciągu dnia (było około 1 st. C) – w nocy przy minusowej temperaturze, będą oblodzenia. I na to na drogach muszą szczególnie uważać kierowcy.

Podlaskie. Ślisko na drogach, śnieżyce utrudniają ruch. Braki w dostawie prądu

Z powodu trudnych warunków drogowych są problemy z ruchem do przejść granicznych z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy - poinformowała podlaska policja. W całym regionie intensywnie pada śnieg, do tego opadu marzną i na drogach jest bardzo ślisko. Śnieg ma padać w województwie podlaskim całą noc, w tym czasie spodziewany jest przyrost śnieżnej pokrywy o 20-30 cm. Do tego służby meteorologiczne ostrzegają przed oblodzeniem i zawiejami śnieżnymi.

Bardzo trudne warunki jazdy są w Białymstoku. Tam, gdzie są podjazdy, trudności mają miejskie autobusy, które - nie mogąc ruszyć na śliskiej nawierzchni - blokują ruch. Jak poinformował zespół prasowy podlaskiej policji, trudności są na drogach dojazdowych do przejść granicznych z Białorusią - w Bobrownikach i Kuźnicy. Na dojeździe do Bobrownik ciężarówki blokują przejazd na wysokości Królowego Mostu. Podobnie jest za Sokółką, w kierunku przejścia w Kuźnicy. Sytuacja związana jest, z tym że ciężkie pojazdy nie mogą pokonać wzniesień, gdzie jezdnia jest zaśnieżona i oblodzona.

Jak wynika także z najnowszych doniesień, w tym regionie prądu nie ma jeszcze 8 tysięcy domów i mieszkań. Wszystkiemu winny jest mokry śnieg, przez który łamią się drzewa, zrywając linie. Pogotowie energetyczne pracuje nad przywróceniem dostaw prądu do miejscowości w 4 powiatach: sanockim, leskim, krośnieńskim i mieleckim.

