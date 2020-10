IMGW: ostrzeżenia przed silnym wiatrem w Zachodniopomorskiem

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze obowiązuje do godz. 14. w czwartek.

IMGW ostrzega

"Przewiduje się wystąpienie nad morzem silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, tylko początkowo na zachodzie o prędkości wzrastającej do 65 km/h i porywach do 90 km/h, z północnego-wschodu" - czytamy w ostrzeżeniu IMGW. Ostrzeżenie dotyczy powiatów: gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński i Świnoujście.

RadioZET.pl/PAP