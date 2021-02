IMGW: po odwilży przyjdą mrozy. Zimno na północy i wschodzie Polski

Choć prognozy pogody pokazują, że w ten weekend możemy spodziewać się powrotu wyższych temperatur, to potem do kraju przyjdą jeszcze silne mrozy. - Na modelach długoterminowych widać, że na północy i na wschodzie temperatura może spaść do minus 10 – zdradził Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW, w rozmowie z WP "Newsroom".