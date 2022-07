Idzie spore ochłodzenie. Miejscami możliwy mróz, a nawet śnieg z deszczem

Po upalnej końcówce czerwca i początku lipca pogoda znów się pogorszyła. Na termometrach widzimy wyraźny spadek temperatury, a przez wiele regionów przechodzą burze i ulewne deszcze. W następnych dniach nie należy się spodziewać poprawy.

Wieczorem (6/7 lipca) w całym kraju mogą pojawić się lokalne, zanikające opady deszczu. Najwięcej rozpogodzeń i bezchmurne niebo będzie na wschodzie. - Właśnie w tej części Polski będzie najchłodniej. Na termometrach w nocy będzie jedynie 8 stopni Celsjusza, co po ostatnich gorących nocach będzie sporym spadkiem temperatury – podkreślił synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, 12 st. C w centrum do 15 st. C nad morzem.

Idzie ochłodzenie. Miejscami możliwy mróz i śnieg z deszczem

W najbliższy weekend i na początku nowego tygodnia może przypaść szczyt ochłodzenia. Synoptycy zwracają uwagę, że najgorsza sytuacja będzie panować w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu w dzień temperatura nie przekroczy 9 stopni Celsjusza, a w nocy będzie oscylować wokół 0.

Warto pamiętać, że im wyżej, tym temperatura będzie niższa, a aura znacznie mniej korzystna. Na najwyższych szczytach: Świnicy i Rysach, może pojawić się nawet mróz, a w dzień temperatura nie przekroczy 5 stopni. Poza opadami deszczy możliwe są także opady śniegu. Niestety, warunki turystyczne w tych dniach będą fatalne.

Ocieplenie najpewniej nadejdzie dopiero w połowie miesiąca. "Większego ocieplenia nie widać również w prognozach na przyszły tydzień. Szczególnie na pierwszą połowę drugiej dekady lipca. Szansa na zmianę trendu pod względem temperatury widzimy w wyliczeniach różnych modeli w okolicach połowy mijającego miesiąca. Coraz powszechniejsze w tym okresie powinny stać się dni gorące, a nawet upalne" - podają FaniPogody.pl.

