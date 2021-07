Młody mężczyzna walczy o życie po eksplozji na motorówce na jeziorze Jeziorak koło Iławy. Dwoje pozostałych pasażerów również jest w szpitalu z oparzeniami. To rodzina turystów z Niemiec.

Do pożaru motorówki doszło przy południowym krańcu Jezioraka, około 150 m od brzegu. Wstępnie zdarzenie zakwalifikowano jako nieszczęśliwy wypadek. Motorówka była tuż po tankowaniu na położonej na brzegu jeziora stacji benzynowej. Chwilę po odpłynięciu pojawił się ogień i bak eksplodował.

Trzy osoby natychmiast wskoczyły do wody, ale wszystkie odniosły poparzenia. Najgorzej jest w przypadku młodego mężczyzny, który ma poparzone drogi oddechowe - to jego do szpitala zabrał śmigłowiec LPR.

Łódkę ugasiła straż pożarna z Iławy. Wciąż nie wiadomo, na skutek czego tuż po tankowaniu pojawił się ogień.

RadioZET.pl/PAP