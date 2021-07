Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce zwolniły. Eksperci i rząd przekonują, że jest to jedyna obrona przed ewentualną czwartą falą. Przypominają też, że przyjęcie szczepionki chroni przed ciężkim przebiegiem choroby. Na konferencji prasowej we Wrocławiu dziennikarze zapytali przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia m.in. o liczbę osób zakażonych po pełnym zaszczepieniu. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że jest to ok. 0,6 proc. osób.

Ministerstwo Zdrowia podało, ile w pełni zaszczepionych osób zakaziło się COVID-19

- Około 8,8 tys. na 1,4 mln zakażonych od 27 stycznia, kiedy podajemy drugą dawkę szczepionki. To jest około 0,6 proc. zakażonych po pełnym zaszczepieniu, więc widzimy ponad 99-procentowa skuteczność szczepionek - przekazał Andrusiewicz.

Minister zdrowia Adam Niedzielski dodał, że w krajach, w których rozwija się w czwarta fala pandemii, widać, jaką rolę mają szczepienia. Podkreślił, że mimo dużej liczby zachorowań, np. w Wielkiej Brytanii, liczba zgonów i hospitalizacji jest znacznie mniejsza niż w poprzednich falach. Tak samo jest we Włoszech.

– Istotą szczepienia i jego największą wartością jest to, że ono chroni przed ciężkim przebiegiem i zgonem – powiedział Niedzielski. – Jeżeli mamy wysoki poziom zaszczepienia, to być może zanotujemy kilka tysięcy zakażeń, mówię tutaj o czarnym scenariuszu, ale ona nie będzie wtedy stanowiła zagrożenia dla systemu szpitalnego, ale przede wszystkim realnego zagrożenia dla zdrowia publicznego – stwierdził. Podkreślił, że patrząc na dane w Polsce, można stwierdzić, że jeśli chodzi o zgony związane z covidem, to w 99 proc. dotykają one osób niezaszczepionych.

– Szczepienia chronią nas przed najgorszymi zjawiskami, jak lockdown, jak zgon, jak ciężka hospitalizacja, więc ten, kto z tego nie korzysta, dokonuje świadomego wyboru brania na siebie pewnej odpowiedzialności nie tylko za swoje zdrowie, ale też za zdrowie bliskich – podkreślił minister zdrowia.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta.pl/oprac. AK