Adam Niedzielski przekonuje, że do szpitali z powodu koronawirusa trafiają obecnie przede wszystkim osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19. - Cały czas monitorujemy zgony, hospitalizacje pod kątem tego jaki jest udział osób zaszczepionych w tych grupach. I od początku podawania II dawki osoby niezaszczepione stanowią 90 proc. osób hospitalizowanych czy nowo zakażanych. Jeśli weźmiemy pod uwagę krótsze okresy, ostatnie dni to udział osób zaszczepionych w hospitalizacjach, zgonach, to jest rzędu 20-30 proc., więc jest to nieco wyższy odsetek - wyliczał minister zdrowia.

W ostatnich dniach pojawiły się jednak głosy, że poza ogólnikowymi stwierdzeniami, Ministerstwo Zdrowia powinno bardziej szczegółowo informować opinię publiczną o tym, jaki procent wśród osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa stanowią osoby zaszczepione i niezaszczepione. RadioZET.pl zwróciło się do resortu zdrowia z szeregiem pytań w tej sprawie. Zapytaliśmy ponadto, czy ministerstwo rozważa uwzględnianie w kolejnych dobowych raportach statystyk dotyczących osób niezaszczepionych.

Ile osób zaszczepionych zmarło w Polsce z powodu COVID-19?

Kilka godzin po przesłaniu naszych pytań, Ministerstwo Zdrowia opublikowało na Twitterze nowe dane. Resort zdrowia podał, że od początku rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce zmarło 41 495 osób. Liczba zgonów wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki wynosi 1250.

"Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 3,01 proc. stanowiły osoby zaszczepione. Zgony nie są związane ze szczepieniem" - podał resort zdrowia. Oznacza to, że 96,99 proc. zgonów z powodu koronawirusa stanowiły jak dotąd osoby niezaszczepione.

fot. Ministerstwo Zdrowia

fot. Ministerstwo Zdrowia

Od rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce wirusem SARS-CoV-2 zakaziły się 1 587 162 osoby. Wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki zanotowano 77 965 przypadków zakażeń.

"Zaledwie 0,39 proc. w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 4,91 proc. zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni" - poinformowało MZ.

Po podaniu w Polsce ponad 39 mln 299 tys. szczepionek przeciw COVID-19 zgłoszono 16 tys. niepożądanych odczynów, w większości łagodnych – wynika z najnowszych danych udostępnianych w piątek na stronach rządowych.

Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia. Odczyny mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać.

RadioZET.pl/ Ministerstwo Zdrowia