Tragedia w Iłży na Mazowszu wydarzyła się w czwartek tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W trakcie rodzinnej awantury doszło do szarpaniny między trzema braćmi. W pewnym momencie 21-latek przestał oddychać. Pomimo reanimacji przeprowadzonej przez wezwane na miejsce służby medyczne, stwierdzono jego zgon.

Śmierć 21-latka z Iłży. Prokuratura ujawnia wyniki sekcji zwłok

Z wyników sekcji zwłok można wnioskować, że 21-latek był duszony. – Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała obrażenia świadczące o mechanicznym ucisku na szyję, co wskazuje, że powstały one w przebiegu duszenia – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. Dodała, że są to wstępne wyniki sekcji. Śledczy zlecili przeprowadzenie dalszych badań histopatologicznych oraz toksykologicznych.

18-letni bliźniacy zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty zabójstwa starszego brata. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich tymczasowy trzymiesięczny areszt. Śledczy starają się teraz ustalić przyczyny i przebieg całego zdarzenia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP