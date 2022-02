"Wystrzelili ładunek na polską stronę". Incydent na granicy z Białorusią

Żołnierze białoruscy wystrzelili ładunek sygnałowy na polską stronę. Spadł on na stały polski posterunek - poinformowała rzeczniczka prasowa Straży Granicznej por. Anna Michalska. To kolejny potencjalnie niebezpieczny incydent przygraniczny w ostatnich dniach.

Choć sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nieco się uspokoiła w porównaniu do lata i jesieni ubiegłego roku - gdy dochodziło do wielu prób forsowania granicy przez grupy migrantów, to wciąż dochodzi tam do potencjalnie niebezpiecznych incydentów.

Straż Graniczna: Białorusini wystrzelili ładunek na polską stronę

Niedawno pisaliśmy o tym, że w rejonie placówki Straży Granicznej w Michałowie (woj. podlaskie) znaleziono manekina przypominającego migranta. Rekwizyt ten miał posłużyć do dezinformacji. O kolejnym incydencie, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, poinformowała natomiast rzeczniczka prasowa SG por. Anna Michalska.

- Dziś w nocy ok. godz. 01.40 na odcinku Placówki Straży Granicznej w Białowieży żołnierze białoruscy strzelili z broni sygnałowej, pocisk spadł na stronę polską. W tym miejscu znajduje się stały posterunek polskich służb - przekazała. Taki sam komunikat - wraz ze zdjęciem rejestrującym miejsce zdarzenia - Straż Graniczna opublikowała w mediach społecznościowych.

- To kolejne prowokacje. Jeżeli strzelają z broni sygnałowej, to nie wiemy, czy następnie będą strzelać z amunicji ślepej, czy z ostrej. Takie działania nie powinny mieć miejsca na granicy, one eskalują emocje, tym bardziej że w tym miejscu jest stały posterunek żołnierzy - skomentowała rzeczniczka. Ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 39 osób, od początku roku zanotowano zaś 1024 takie próby.

Zapora na granicy polsko-białoruskiej. 25.01 ruszyła budowa

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy oraz miejscowi przedsiębiorcy. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Wcześniej przez trzy miesiące obowiązywał tam stan wyjątkowy.

Przypomnijmy, że we wtorek 25 stycznia ruszyła budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Prace odbywają się równolegle na czterech odcinkach. Roboty budowlane, na które zakontraktowano 644 mln zł, wykonują firmy Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex. Zapora o łącznej długości 186 km i wysokości ponad 5,5 metra ma być gotowa w czerwcu tego roku.

