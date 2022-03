Incydent na polskiej granicy. Uszkodzone maszyny i infrastruktura

- Służby białoruskie próbują utrudnić budowę zapory na granicy. Kilka maszyn obrzuciły kamieniami, powodując zniszczenia na 30 tys. zł. Ostatniej nocy uszkodzony został element konstrukcji bariery. Nie wpływa to jednak na tempo prac - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Mur na granicy z Białorusią ma utrudnić prowadzenie przeciw Polsce wojny hybrydowej. Łukaszenka w 2021 roku zaczął wysyłać do Polski duże grupy uchodźców, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. Być może ta taktyka miała nastawić Polaków negatywnie do udzielania pomocy przed atakiem Rosji na Ukrainę.

Sytuacja na granicy uspokoiła się, ale Straż Graniczna często informuje o atakach ze strony białoruski służb. Bronią są zazwyczaj kamienie rzucane w elementy infrastruktury oraz stacjonujące po polskiej stronie maszyny. Często dochodzi do wybijania okien. SG uspokaja, że incydenty nie wpłyną na tempo realizacji prac.

Białoruskie służby uszkodziły maszyny na granicy. Zniszczyły też mur

- Dzisiaj w nocy na odcinku placówki w Czeremsze zostały zniszczone elementy konstrukcyjne bariery – poinformowała por. Michalska. Powyginane zostały tzw. koszyczki w palach fundamentowych, w których umieszczane są słupy bariery.

W wyniku ataków ucierpiały także maszyny budowlane. Skutkiem obrzucenia kamieniami są wybite szyby oraz wgniecenia.

- To nie są kamyczki znalezione w lesie, ale elementy kostek brukowych z granitu - zastrzegła rzeczniczka SG.

Michalska stwierdziła, że zniszczenia to najprawdopodobniej skutek działań służb białoruskich. Zaznaczyła, że do incydentów dochodzi w nocy, nie zawsze więc widać sprawców.

- To świadczy o tym, że służby białoruskie rzeczywiście widzą, że to może być trwała przeszkoda. Liczą się z tym, że to sensowna próba zatrzymania nielegalnej migracji, stąd te utrudnienia - oceniła por. Michalska.

RadioZET.pl/PAP