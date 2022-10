Marsz milczenia po zabójstwie 13-letniej Nadii z Inowrocławia zaplanowano na niedzielę 30 października. Jak dowiadujemy się z komunikatu organizatorów, uczestnicy protestu o godzinie 15 wyruszą sprzed krytej pływalni "Delfin" w kierunku inowrocławskiego rynku.

Zabójstwo 13-letniej Nadii. Marsz milczenia w Inowrocławiu

"W związku z tragedią, która wydarzyła się niedawno, postanowiłyśmy na prośbę uczniów, ich bliskich, zorganizować marsz milczenia przeciwko agresji. Nie możemy przejść obojętnie obok wydarzeń z ostatnich dni. Każdego z nas poruszyła ta historia" – oświadczyli organizatorzy.

"Pamiętajmy, że nie to, co mamy, a to, jak innych traktujemy określa nas, jako człowieka. Szacunku i miłości nie kupisz, to jest gratis, na który pracujemy przez całe życie. Można być nikim, mając wszystko i kimś, nie mając praktycznie nic. Niewidzialna waluta, określająca wartość człowieka" – napisali.

Inowrocław. Mikołaj J. przyznał się, że zabił Nadię

13-letia Nadia z Inowrocławia zaginęła w niedzielę 16 października. Trzy dni później policja odnalazła zwłoki nastolatki przy pustostanie na jednym z osiedli. Sekcja zwłok dziewczynki wykazała, że przyczyną zgonu było wykrwawienie. Na jej ciele było wiele ran kłutych.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące 18-letniego Mikołaja J., który jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Chłopak przyznał się do winy. W sprawie przesłuchano już wielu świadków. – W tej chwili jest za wcześnie, aby przesądzać, jakie motywy kierowały sprawcą – powiedział prokurator Robert Szelągowski.

Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, Mikołaj J. ujawniał w mediach społecznościowych związki z organizacjami antyfaszystowskimi i anarchistycznymi. Tłem do jego zdjęcia profilowego jest fragment grafiki z napisami "100 proc. Anti-Faschist" i "100 proc. Anti-Rassist". Wśród zdjęć i grafik znajdują się przekreślone swastyki, symbole anarchistyczne i komunistyczne. Pośród polubionych znajdują się profile antyfaszystowskie i anarchistyczne, a także grup sztuki walki Krav Maga.

