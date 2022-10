Opuszczony parterowy budynek, w którym miał często bywać Mikołaj J., który przyznał się do zabójstwa 13-letniej Nadii, znajduje się daleko od centrum Inowrocławia - podaje "Fakt". To pustostan bez okien i drzwi, w którym widać ślady po bezdomnych. Na ścianach znajduje się wiele napisów wykonanych farbą w spreju. Jak pisze dziennik, to głównie antyfaszystowskie hasła, charakterystyczne dla Antify, czyli nieformalnego ruchu, który sprzeciwia się skrajnie prawicowej ideologii. Z profilu Mikołaja J. w mediach społecznościowych wynika, że 18-latek był związany z tym ruchem.

Na ścianach pustostanu znajdują się symbole anarchistyczne i hasła: „F**k system”, „Ye**ć nazioli”, „Dobry nazista to martwy nazista". Jest też napis "ruda lala". Jak twierdzi informator "Faktu", tak Mikołaj J. mówił o 13-letniej Nadii. Mikołaj na swojej stronie facebookowej zamieścił wiele różnych informacji mogących świadczyć o sympatiach i związkach z organizacjami identyfikującymi się jako antyfaszystowskie i anarchistyczne. Tłem do jego zdjęcia profilowego jest fragment grafiki z napisami „100 proc. Anti-Faschist” i „100 proc. Anti-Rassist”. Wśród zdjęć i grafik znajdują się przekreślone swastyki, symbole anarchistyczne i komunistyczne. Pośród polubionych znajdują się profile antyfaszystowskie i anarchistyczne, a także grup sztuki walki Krav Maga.

Zabójstwo 13-letniej Nadii w Inowrocławiu. Śledczy badają związki Mikołaja J. z Antifą

Śledczy przyznają, że badają ten wątek. - Mamy świadomość tego, co dzieje się w świecie mediów społecznościowych, co sprawca lub osoby, które mogą być z nim powiązane, pisały. To wszystko monitorujemy. Mogę powiedzieć, że te kwestie są przedmiotem szczegółowych ustaleń - powiedział Robert Szelągowski, prokurator rejonowy z Inowrocławia. Podkreślił, że "w tej chwili jest za wcześnie, aby przesądzać, jakie motywy kierowały sprawcą".

Mikołaj J., zabójca 13-letniej Nadii z Inowrocławia ‧ fot. KPP w Inowrocławiu ‧ fot. KPP w Inowrocławiu

18-letni Mikołaj J. przyznał się z do okrutnego morderstwa 13-latki. Prokuratura przedstawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zdecydował o aresztowaniu 18-latka na trzy miesiące.

13-letnia Nadia zaginęła w niedzielę 16 października. Była poszukiwana przez rodzinę i policję. W środę rano znaleziono zwłoki nastolatki przy pustostanie na jednym z osiedli Inowrocławia. Na ciele dziewczynki odkryto wiele ran kłutych - na szyi i tułowiu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Nadii było wykrwawienie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Fakt/PAP