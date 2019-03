Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. Znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny

O sprawie informuje lokalny kujawsko-pomorski serwis Onetu. Odkrycia dokonano we wtorek, ok. godz. 18:30, w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego przy ul. Błonie w Inowrocławiu. Były to zwłoki 45-letniej kobiety i 46-letniego mężczyzny. Ich tożsamość została już przez mundurowych ustalona.

Przyczyny oraz dokładnie okoliczności śmierci wyjaśni oczywiście prokuratura, natomiast wedle wstępnych ustaleń śledczych wykluczone zostały zarówno zabójstwo, jak i w ogóle udział osób trzecich. Śledztwo nadzoruje lokalna prokuratura.

RadioZET.pl/kujawsko-pomorskie.onet.pl/MP