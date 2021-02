Do zdarzenia doszło na jeziorze Ińsko w miejscowości Ścienne powiecie stargardzkim (woj. zachodniopomorskie). Pod stadem jeleni załamał się lód, przez co wpadły one do wody. Jako pierwszy informację tę podał portal remiza.pl:

Na pomoc zwierzętom ruszyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Kruszyli lód i starali się pomóc jeleniom w wydostaniu się na brzeg.

Jak poinformował reporter Radia ZET Michał Dzienyński, przed godz. 20 zakończyła się akcja ratownicza. Strażakom udało się uratować 15 jeleni, a ponad 20 zginęło.

- Ocalonymi zwierzętami zajęło się nadleśnictwo. Były bardzo przemarznięte i nie były w stanie się same poruszać - przekazał Dzienyński. Jak dodał akcja ratowania zwierząt trwała trzy godziny, a uczestniczyło w niej pięć zastępów straży pożarnej.

Jak doprecyzował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie mł. kpt. Rafał Matysik, strażakom nie udało się uratować 13 zwierząt, a kolejnych osiem, także martwych, pozostawiono w wodzie. Strażacy musieli jednak zakończyć akcję ze względu na warunki zagrażające ich bezpieczeństwu.

