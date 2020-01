Inwazja kleszczy w Polsce. O tej porze jeszcze ich nie było

Ciepła zima w naszym kraju spowodowała, że w wielu miejscach pojawiły się kleszcze. Według niektórych internautów, można je spotkać w dużych ilościach. Eksperci nie wykluczają jednak, że być może w ogóle nie zapadły one w zimową hibernację. Przed spacerem warto zabezpieczyć się za pomocą repelentów.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

O niespodziewanej inwazji kleszczy informuje „Wirtualna Polska”. Wiadomo, że pojawiły się one w co najmniej kilku regionach Polski. Potwierdzają to internauci.

- Podczas trzygodzinnego spaceru nad brzegiem Wisły zebrałem z nogawek spodni 13 kleszczy, a dodatkowo mój pies złapał cztery. Wydaje się, że przez ciepłą zimę, kleszcze w ogóle nie weszły w stan hibernacji. Czają się, siedząc na końcówkach trawy – relacjonuje w rozmowie z „WP” Paweł z Warszawy.

- Wypuściłam psa na łąkę za domem. Po chwili wrócił z kleszczem. One chyba w ogóle nie poszły spać. Jeśli nie przyjdzie prawdziwa zima z mrozem i śniegiem, może to być prawdziwa plaga na wiosnę – informuje z kolei pani Martyna z Wągrowca (woj. wielkopolskie).

Kleszcze miały także pojawić się w województwie pomorskim.

W 2019 roku pierwsze informacje o kleszczach pojawiły się pod koniec lutego. Według ekspertów, niewykluczone, że w ogóle nie zapadły one w zimową hibernację. Wszystko za sprawą bardzo ciepłej zimy.

- Temperatura dobowa poniżej 5 stopni C powinna skłonić kleszcze do hibernacji. Jeśli w ciągu doby nie będzie skoków poniżej zera to aktywność może zostać zachowana - wyjaśnia dr Marta Hajdul-Marwicz, biolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Należy zabezpieczać się przed kleszczami za pomocą repelentów oraz pamiętać o zabezpieczaniu swoich czworonożnych przyjaciół - dodaje biolog.

Kleszcze, o których informują internauci to gatunek Dermacentor reticulatus, czyli popularny w Polsce kleszcz łąkowy. Wiadomo, że jest on bardziej odporny na niską temperaturę, dlatego aktualna pogoda w Polsce nie robi na nim wrażenia.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska