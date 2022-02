"Wody i plaża Słowińskiego Parku Narodowego to jedno z miejsc występowania... krabików amerykańskich" - przekazał na Facebooku Słowiński Park Narodowy. Jak to się stało, że skorupiaki z odległego kontynentu dotarły do naszego kraju?

"Do Europy trafił prawdopodobnie dzięki temu, że swobodnie unoszące się w toni morskiej larwy zostały zaciągnięte do wnętrza statków wraz z wodami balastowymi gdzieś w Ameryce, a potem wraz z nimi zrzucone w Europie" - mówił "Wyborczej" prof. Michał Grabowski.

Inwazja krabów z Ameryki w Polsce. Mogą stanowić zagrożenie?

Krabiki zostały ostatnio zauważone przez mieszkańców i turystów na plaży w Kołobrzegu. "Preferuje lekko słonawe wody, więc dobrze adaptuje się w Bałtyku, mało zasolonym morzu. Krabik dobrze się czuje w ujściach rzek, gdzie często znajdują się porty" - wyjaśnia prof. Grabowski.

Krabik amerykański jest gatunkiem obcym dla naszego, bałtyckiego ekosystemu. Nie wiadomo jednak, czy okaże się on inwazyjny i czy jego obecność wpłynie destrukcyjnie na miejscową przyrodę. Nie wiadomo też, czy okaże się on problemem gospodarczym.

fot. MiastoKołobrzeg.pl

fot. MiastoKołobrzeg.pl

"Nie mamy żadnych danych mówiących o tym, by jego obecność w polskich wodach Bałtyku była niszczycielska dla przyrody, więc u nas się go za gatunek inwazyjny nie uznaje. Ale kilka lat temu w Estonii zrobiono badania, które wykazały, że krabik krótko po swoim przybyciu całkowicie przebudował lokalny ekosystem. I tam uznano go za gatunek inwazyjny. Więc, jak widać, to złożona sprawa" - dodaje w rozmowie z "GW" prof. Grabowski.

"Krabik amerykański jest niewielkim, prowadzącym raczej osiadły tryb życia organizmem, posiadającym w rozwoju stadium larwalne. Ze względu na występowanie u tego gatunku mechanizmu retencji larw (pozostawanie po wykluciu larw w pobliżu populacji rodzicielskiej), gatunek ten rozprzestrzenia się samoistnie w bardzo niewielkim stopniu. Główną rolę w rozprzestrzenianiu krabika amerykańskiego pełni działalność człowieka, tj. przenoszenie larw w zbiornikach balastowych, czy na kadłubach statków. Wysoka tolerancja na czynniki biotyczne i abiotyczne wraz z dosyć wysoką płodnością sprawiają, iż liczebność populacji tego gatunku może utrzymywać się na wysokim poziomie w rejonach, gdzie gatunek ten się zadomowił" - informuje strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

RadioZET.pl/ Gazeta Wyborcza/ Gdos.gov.pl