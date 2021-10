Inwestycja PKN Orlen na Litwie pod lupą polskich służb. Jedna z firm budzi zaniepokojenie

To firma, która została ukarana w Wielkiej Brytanii za przestępstwa finansowe. Od niedawna jest partnerem strategicznym rosyjskiego Gazpromu. PKN Orlen zapewnia, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, a wybór wykonawcy inwestycji podlega weryfikacji specjalnej komisji przy Kancelarii Premiera Litwy.

Według PKN Orlen to największa w historii spółki inwestycja w litewską rafinerię w Możejkach. Chodzi o budowę instalacji do pogłębionego przerobu ropy. Ma się ona przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Inwestycja Orlenu na Litwie. Polskie służby zaniepokojone jedną z firm

Według nieoficjalnych informacji jedna z firm, która zgłosiła się do przetargu, miała wzbudzić alarm w polskich służbach. Rozmówcy dziennikarza śledczego Radia ZET Mariusza Gierszewskiego z kręgów służb specjalnych podkreślają, że to sytuacja bez precedensu.

Firma, która startuje w przetargu, na początku października tego roku została ukarana w Wielkiej Brytanii. Po śledztwie Serious Fraud Office - brytyjskiego odpowiednika polskiego CBA - Sąd Koronny w Southwark nałożył na nią karę w wysokości 100 mln USD. SFO udowodnił firmie 7 przestępstw korupcyjnych. Spółka wzięła na siebie pełną odpowiedzialność, zwolniła zamieszanych w nielegalne działania pracowników i dokonała wewnętrznej reorganizacji.

Dodatkowo niecałe trzy tygodnie temu firma podpisała umowę o strategicznym partnerstwie z rosyjskim państwowym gigantem Gazpromem. "Jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie zaopatrzenia i operacji lokalnych, aby rozwijać, promować i wspierać rosyjskie zdolności inżynieryjne, wykonawców, technologie i narzędzia wspierające przyszły rozwój branży” - napisała firma w komunikacie, który widnieje na oficjalnej stronie internetowej firmy.

PKN Orlen zapytany o udział firmy w przetargu odpowiedział: -"ORLEN Lietuva finalizuje postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji w pogłębiony przerób w rafinerii w Możejkach. Do czasu podpisania umowy nie możemy jednak informować o szczegółach, w tym wybranym wykonawcy. Zapewniamy jednak, że wszystkie postępowania zakupowe w Grupie ORLEN prowadzone są w sposób transparentny i w oparciu o obowiązujące regulacje wewnętrzne oraz przepisy prawa. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującym na Litwie prawem, wybór wykonawcy tej inwestycji podlega weryfikacji litewskiej Komisji przy Kancelarii Premiera do spraw Spółek Strategicznych.

Jednocześnie informujemy, że w realizację inwestycji w pogłębiony przerób ropy aktywnie zaangażował się litewski rząd. W lipcu br. ORLEN Lietuva podpisała z Ministerstwem Energetyki Republiki Litewskiej list intencyjny dotyczący tego projektu, w którym strona litewska zadeklarowała sprawdzenie sposobów partycypacji w jego realizacji, a także dołożenie starań, aby wobec projektu zostały zastosowane ulgi."

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza Radia ZET, przetarg na wykonanie inwestycji może zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym tygodniu. Do przetargu zgłosiło się kilku oferentów.

RadioZET.pl/oprac. AK