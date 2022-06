Itaka odwołała loty. Na liście m.in. Gran Canaria, Dżerba, Egipt i Zakynthos

Gran Canaria, Dżerba, Egipt i Zakynthos – między innymi do tych miejsc Biuro Podróży Itaka anulowało loty – dowiaduje się reporter Radia ZET Daniel Wrzos. Klienci zostali o tym poinformowani z dnia na dzień.

Itaka odwołała loty z powodu kłopotu linii lotniczej, która mimo umowy nie była w stanie podstawić samolotu. Siatka lotów została okrojona. Anulowanych może być do 10 proc. wycieczek. Turystom, którym odwołano wyjazdy, oferuje się możliwość zmiany kierunku bez dopłaty różnicy w wysokości 20 proc. ceny anulowanej imprezy lub zwrot wpłaconych pieniędzy.

Jak ustaliło Radio ZET, problem dotyczy także tych, którzy nie mogą wrócić do kraju z wakacji. – Tym klientom, którzy nie mogą wrócić samolotem czarterowym do Polski, proponujemy przedłużenie pobytu, powrót inną linią lub przez inne lotnisko – mówi reporterowi Radia ZET Danielowi Wrzosowi Piotr Henicz z Itaki.

W drugiej połowie przyszłego tygodnia sytuacja powinna już wrócić do normy. – Siatka połączeń zostanie dostosowana do możliwości linii lotniczych i liczę, że do końca sezonu nie będzie sytuacji z koniecznością anulowania wakacyjnych wyjazdów – dodaje Henicz w rozmowie z Radiem ZET.

