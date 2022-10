Wybrano Nauczyciela Roku 2022. Laureatką bibliotekarka z Pliszczyna. "Czytanie czyni nas równymi"

Konkurs Nauczyciel Roku organizowany jest od 2002 roku przez branżowy tygodnik "Głos Nauczycielski". Jury konkursu zdecydowało, że w tym roku tytuł ten powędruje do Iwony Pietrzak-Płachty, nauczycielki bibliotekarki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie.

Nauczyciel Roku 2022 dla nauczycielki bibliotekarki

- Nie do końca wierzę w to, co się zadziało przed chwilą. Jest to dzień czytelnictwa, stoję tu z ramienia wielu bibliotek szkolnych - mówiła, odbierając nagrodę Iwona Pietrzak-Płachta. - Gdybym miała czarodziejską różdżkę, wyczarowałabym szczęśliwe szkoły, w których wszystkie dzieci są wysłuchane, dostrzeżone i akceptowane. W których dzieci nie boją się stawiać pytań, doświadczać, w których ciekawości świata nie przesłania strach i nadmiar obowiązków – mówiła podczas uroczystej gali.

Przyznała, że tego samego życzyłabym nauczycielom. Czyli szkoły, w której czują się docenieni, ważni, niezastępowalni w swoich kompetencjach. W której czują zaufanie i autonomię, nie martwią się o swoją materialną przyszłość.

- Takiej różdżki nie mam, ale mam inną. Przy jej pomocy wyczarowuję swoim uczniom historie, mądre, pouczające, uwrażliwiające na innych. Wychowuję uczniów do czytania, chcę zrobić wszystko, żeby czytanie pokochali. Czytanie czyni nas obywatelami, czyni nas równymi. Marzę o edukacji współpracy i empatii – przyznała na koniec i dodała: - Zróbmy wszystko, żeby szkoły były miejscami, w których dzieci i nauczyciele są szczęśliwi.

Jak przeczytano w laudacji, Iwona Pietrzak-Płachta należy do ratowników czytelnictwa i liderów pracujących na rzecz upowszechniania czytania książek wśród dzieci. Nauczycielka zainicjowała akcję wyprawki czytelnicze dla uczniów pierwszych klas i organizowała projekt „Pożeracze książek”. Dzięki niej nie ma zwykłej szkolnej biblioteki, jest wypożyczalnia skrzydeł.

Jej misja polega na tym, by podsunąć właściwą książkę właściwej osobie we właściwym czasie. Prowadzona przez nią biblioteka już trzeci rok z rzędu może pochwalić się wyróżnieniami i nagrodami w prestiżowym konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Czytelnictwa”. Szkolna biblioteka z Pliszczyna otrzymała też nagrodę im. Janusza Korczaka w kategorii Instytucje wdrażające korczakowskie idee. Dzięki nauczycielce narodowe czytanie w Pliszczynie odbyło się na rowerach. Gdy wybuchła pandemia, szkolna wypożyczalnia skrzydeł, przeniosła się do sieci, gdzie nauczycielka stworzyła m.in. wirtualną wypożyczalnię.

W tegorocznym konkursie na Nauczyciela Roku jury przyznało dwa wyróżnienia. Pierwsze trafiło do Marka Grzywny ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu. Wyróżniona została także Aleksandra Korczak, polonistka, z CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Wanda Traczyk-Stawska: nauczyciel musi być wolny

W tym roku po raz drugi przyznano również - razem z Fundacją Orange - tytuł Nauczyciela Jutr@. Spośród 10 nominowanych nagrodę otrzymała Aldona Rumińska-Szalska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie.

- Nauczyciel Jutr@ w moim odczuciu jest nauczycielem różnych epok. Zakorzenionym w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, który łączy świat cyfrowy i tradycję, bo z niej się wywodzimy – mówiła Aldona Rumińska-Szalska, odbierając nagrodę. - Nauczyciel Jutr@ działa pomimo wszystko. Pomimo trudności, różnych zawirowań, kwestii spornych w oświacie. Taki nauczyciel przezwycięża siebie, ale też pozwala przezwyciężać innym siebie. Pozwala wzrastać innym. Ma w sobie pokój, ale nie zawsze spokój, tworzy w męce i pasji. Potrafi zamienić minus na plus – przemawiała laureatka.

Momentem przełomowym dla nauczycielki była nauka zdalna. Wtedy to postanowiła wyjść poza własną strefę komfortu i skorzystać z metody TICK (korzystanie z nowoczesnych technologii m.in. komórek, tabletów i komputerów ze specjalnym oprogramowaniem) w pracy dydaktycznej ze swoimi uczniami. Aldona Rumińska-Szalska przygotowała również uczniów do konkursu literacko-plastycznego „Żyj bezpiecznie, jedz zdrowo, a z komputera korzystaj z głową”. Sześciu laureatów tego konkursu to podopieczni Rumińskiej-Szalskiej.

Podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie przyznano również tytuł „Przyjaciel szkoły”. Otrzymała go Wanda Traczyk-Stawska, nauczycielka, żołnierka AK, która walczyła w Powstaniu Warszawskim. - Wielką przyjemnością, było przyjść tu do was i zobaczyć, że nie muszę się bać, że jak umrę, to Polska będzie miała słabe szkoły, bo nie będzie miał kto wrzeszczeć, że źle się dzieje. Nauczyciel musi być człowiekiem wolnym, musi mieć swoją godność. Musi mieć warunki dane mu przez państwo, żeby go szanowano – mówiła Wanda Traczyk-Stawska.

W swoim krótkim przemówieniu zwróciła się też do nauczycieli: - Pamiętajcie o tym, że waszym zadaniem jest nie tylko nauczanie, ale także wychowanie. Uczenie tego, żeby dzieci były tolerancyjne wobec siebie, żeby umiały wspólnie pracować, żeby sprawiało im przyjemność chodzenie do szkoły. Bo to cała sztuka w tym jest, żeby dziecko chciało chcieć. Wtedy to jest możliwe kiedy szkoła będzie dla dziecka atrakcyjna, będzie miejscem gdzie dziecko jest szanowane, doceniane i kochane i to ostatnie chyba jest najważniejsze.

