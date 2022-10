Iwona Wieczorek bawiła się z nim feralnej nocy. To znaleziono w jego mieszkaniu

Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, pod koniec września policja kolejny raz przeszukała dom Pawła P., który towarzyszył Iwonie Wieczorek w klubie ostatniej nocy przed jej zaginięciem. Według relacji mężczyzny funkcjonariusze zabrali "telefony komórkowe, tablety, pendrivy, karty pamięci, karty SIM, kamery GoPro, komputery, rejestrator nagrań z kamer, dokumenty i stare zdjęcia".

Nowe informacje w sprawie Iwony Wieczorek

– Zaskarżyłem te czynności do sądu w Krakowie. [...] To, o czym opowiedział mi pan Paweł, mnie zbulwersowało. To swego rodzaju tortury. Mężczyzna twierdzi, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Iwony Wieczorek. Zażądałem też oddania sprzętu, który jest potrzebny mojemu klientowi do pracy. Nie wykluczam, że jeśli te rzeczy zostaną oddane, to zaskarżenie wycofam – powiedział "Faktowi" mecenas Krzysztof Woliński.

Jak ustalił "Fakt", Paweł P. tuż po przeszukaniu usłyszał prokuratorski zarzut. Okazuje się, że w jego domu policyjny pies znalazł 6 gramów narkotyków. – Badania wykazały, że była to marihuana. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 62 ustęp 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mężczyzna przyznał się do tego. Za to przestępstwo grozi do trzech lat pozbawienia wolności – przekazała prokurator Grażyna Wawryniuk.

Paweł P. jest oburzony działaniami śledczych, które jego zdaniem nie mają związku z zaginięciem gdańszczanki. Innego zdania jest mama Iwony Wieczorek. – Z moich informacji wynika, że działania policji były zasadne. Przeprowadzono je na podstawie zgromadzonego materiału, a poza tym nie wyglądało to tak, jak to opisuje Paweł. [...] Tam jest klucz do zagadki. Ja nie obwiniam ich, ja nie mówię, że to oni zrobili, wręcz przeciwnie, nie sądzę, ale muszą coś wiedzieć, co się wydarzyło tamtej nocy – powiedziała.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. To już 12 lat

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-latka bawiła się wówczas ze swoimi znajomymi w jednym z sopockich klubów. Około godziny 3 z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wyszła z lokalu i postanowiła na piechotę wrócić do domu. Nigdy tam nie dotarła. Ślad po Iwonie Wieczorek urywa się o godzinie 4:12. 19-latkę zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu w okolicy Parku Reagana.

Śledztwo umorzono po 1,5 roku, ale później wielokrotnie próbowano rozwikłać tę sprawę, a wokół niej narosło mnóstwo hipotez. W międzyczasie zajmowali się tym m.in. Krzysztof Rutkowski oraz nieżyjący już Janusz Szostak. W lipcu br. "Fakt" pisał, że prokuratura ma "nowe i bardzo konkretne ustalenia", takie, "których nikt się nie spodziewał". Miały zostać ujawnione po wakacjach.

