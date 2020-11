Iwona Wieczorek została zamordowana? "Wsiadła do samochodu i odjechała po śmierć"

Iwona Wieczorek została zamordowana? O nowych wątkach w głośnej sprawie pisze m.in., portal crime.com, zamieszczając film z udziałem Janusza Szostaka – dziennikarza, który od lat stara się rozwikłać mroczną zagadkę sprzed wielu lat. Członkowie Fundacji Na Tropie ponad tydzień temu wzięli udział w seansie hipnotycznym, który miał wskazać miejsce, przyczynę i sprawców śmierci Iwony Wieczorek. Spotkanie z medium trwało prawie 5 godzin, zostało sfilmowano a część sesji upubliczniono w poniższym materiale wideo. Celem medium było skontaktowanie się z samą zaginioną – Iwoną Wieczorek. Według Fundacji na Tropie i Janusza Szostaka, 19-latka miał wskazać swoich morderców oraz osoby, które wiedzą gdzie ukryto jej ciało.

Wiele wskazuje na to, że zrobili to ludzie, którzy wspomnianej nocy stanęli na drodze wracającej do domu dziewczyny, którym zaufała, z którymi wsiadła do samochodu i odjechała po śmierć – mówi w filmie dziennikarz Janusz Szostak.

Dokładnie określiła sprawców, podała ich imiona, opisała ubrania i samochód. Pokazała nam drogę do miejsca, w którym ukryto jej ciało. Jednak ten opis wymaga bardzo drobiazgowej analizy. Nie podała nam dokładnego adresu. Opisała jedynie drogę, niektóre budynki oraz obiekty znajdujące się w pobliżu jej mogiły. To relacja osoby nieprzytomnej, a właściwie martwej, która leży na tylnym siedzeniu samochodu – powiedział Szostak.

Iwona Wieczorek została zamordowana?

Janusz Szostak pracuje obecnie nad książką "Co się stało z Iwoną Wieczorek?". - Przeglądając skrupulatnie akta sprawy, rozmawiając z uczestnikami tamtych wydarzeń, natrafiłem na tropy, które moim zdaniem wkrótce się potwierdzą – dodaje na nagraniu.

Od pewnego czasu zadaję sobie inne pytania, kto zabił Iwonę Wieczorek? Kto stoi za jej śmiercią? Bo niewątpliwie ta dziewczyna nie żyje. Ona nie żyje praktycznie od pierwszego dnia zaginięcia - mówi w poruszającym materiale dziennikarz śledczy. Jak dodaje, "wie to od roku bądź dwóch". - Sprawa stopniowo zbliża się do końca. Mam nadzieję, że pomoże w tym wydarzenie, które planujemy 31 stycznia 2021 roku. Prosiła nas o to Iwona. Wypełnimy jej wolę. To ostatnie publiczne informacje na temat seansu. Teraz przystępujemy do działania – puentuje dziennikarz śledczy.

Iwona Wieczorek zaginęła 10 lat, ostatni raz widziana była w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. Co jakiś czas wznawiane są poszukiwania wówczas 19-letniej dziewczyny, jednak bez skutku. Do tej pory nikomu nie udało się wyjaśnić jej zaginięcia.

