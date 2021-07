Izolacja niezaszczepionych uczniów? Może ich czekać nauka zdalna

Obowiązkowe szczepienia nauczycieli, natychmiastowe rozpoczęcie masowej akcji szczepień uczniów i regularne testowanie wszystkich pracowników szkół i dzieci - to zalecenia Polskiej Akademii Nauk na zbliżający się rok szkolny. Specjalny zespół PAN do spraw COVID-19 w swoim stanowisku zaznacza, że jest to jedyny sposób na uniknięcie zdalnego nauczania w nowym roku szkolnym. Zdaniem naukowców, jeżeli jesienią będzie konieczne wprowadzenie nauczania hybrydowego, w domach powinni zostać niezaszczepieni uczennice i uczniowie.