Scheuring-Wielgus: Kaczyński i jego partia wykluczają tych, którzy są w mniejszości

Scheuring-Wielgus, posłanka partii Teraz!, była gościem niedzielnym gościem Radia ZET. Podczas rozmowy z Łukaszem Konarskim przypomniała, że jedną z głównych wartości europejskich jest godność człowieka.

- Należy szanować każdego bez względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność. Nie ma znaczenia, kim jesteśmy, bo godność człowieka to coś, z czym się rodzimy. Oni zaprzeczają temu i kłamią - mówiła o PiS Scheuring-Wielgus.

Zdaniem posłanki jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić posłów do Parlamentu Europejskiego, powinno przestrzegać wartości, na których została zbudowana Unia Europejska.

Obejrzyj i przeczytaj rozmowę z Joanną Scheuring-Wielgus na RadioZET.pl!

- Te wartości to godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka; to wszystko jest zapisane w Traktacie Lizbońskim, który podpisał w 2008 r. Lech Kaczyński - podkreśla Joanna Scheuring-Wielgus. - Nich PiS zastanowi się, po co wysyła posłów swoich do Parlamentu Europejskiego - mówi w Radiu ZET Joanna Schering-Wielgus.RadioZET.pl/MP