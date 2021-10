Jacek Jaworek jest wciąż nieuchwytny, mimo że od zbrodni w Borowcach pod Częstochową minęły prawie 3 miesiące. Poszukiwany 52-latek jest podejrzany o zamordowanie swojego brata, szwagierki oraz ich 17-letniego syna. Ofiary zostały zastrzelone.

Jacek Jaworek zdemaskował się?

Najnowsze informacje ws. poszukiwań Jacka Jaworka dotyczą tajemniczej przesyłki z Francji. List zaadresowany "Jacek Jaworek OSP Borowce" trafił do byłego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. – Ja tę przesyłkę otrzymałem. Z Googli przesyłka. Teraz, nie tak dawno z Francji przyszła. Prawdopodobnie jakieś ponaglenie. Ale nie zaglądaliśmy do środka – powiedział w rozmowie z TVN24 Marian Błaszczyk.

Mieszkańcy wsi Borowce podejrzewają, że Jaworek chce zmylić trop policji. – My się ciągle boimy, nie wiadomo kiedy wróci. Mógł sam to wysłać, do wszystkiego jest zdolny – mówi w rozmowie z ''Faktem'' krewna zamordowanej rodziny. – On ma wszędzie kontakty. Ludzie we wsi trochę ochłonęli po tragedii, a tu znowu bomba – dodaje.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, która przejęła list, nie ujawnia jego treści. – Badamy, czy przesyłka jest autentyczna i kto ją nadał oraz czy informacje będą miały znaczenie dla poszukiwań podejrzanego – tłumaczy Tomasz Ozimek.

Poszukiwania Jacka Jaworka wciąż bez przełomu

Jacek Jaworek jest poszukiwany listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Za 52-latkiem wystawiono również czerwoną notę Interpolu. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wyznaczył nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za informacje, które pomogą zatrzymać Jaworka lub odnaleźć jego ciało.

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w Katowicach – 798031306, Komendą Miejską Policji w Częstochowie – 47 858 1255 lub z najbliższą jednostką policji – 112.

