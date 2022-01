"Jacek Jaworek nie żyje". Jasnowidz Jackowski wie, gdzie jest ciało 52-latka

Jacek Jaworek jest poszukiwany od lipca 2021 roku w sprawie potrójnego zabójstwa w Borowcach nieopodal Częstochowy. 52-latek miał zamordować swojego brata, szwagierkę oraz ich 17-letniego syna. Wszystkie ofiary zostały zastrzelone. Mężczyzna mieszkał z rodziną po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności w związku z uchylaniem się od płacenia alimentów.

"Jacek Jaworek nie żyje". Jasnowidz Jackowski wie, gdzie jest ciało

Jaworek znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. Ostatni trop prowadził do Austrii – mężczyzna miał być widziany w Wiedniu. Miejscowa policja zaalarmowała mieszkańców: "52-latek jest uważany za brutalnego i może być uzbrojony". Za ustalenie miejsca pobytu Polaka wyznaczono nagrodę w wysokości 4300 euro.

Jak podaje "Fakt", Krzysztof Jackowski przekonuje jednak, że Jacek Jaworek nie żyje. Do jasnowidza z Człuchowa zgłosiła się firma detektywistyczna wynajęta przez rodzinę ofiar zbrodni. – Przywieźli mi przepoconą czapkę. Dali mi ją tylko na chwile, na jeden seans. Usłyszałem od ducha Jaworka słowo: Poraj. Gdybym miał tę czapkę dłużej, kto wie, co powiedziałby mi jeszcze duch Jaworka. Policja powinna udać się jak najszybciej do Poraja – powiedział Jackowski. Jak dodał, wielokrotnie pomagał śledczym w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek.

– Sprawdzamy każdy sygnał, każdą informację i tę również weźmiemy pod uwagę – odpowiadają policjanci zaangażowani w poszukiwania Jaworka. Według prokuratury portret psychologiczny 52-latka nie wskazuje, by był on osobą skłonną do samobójstwa.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Fakt